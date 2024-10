Andy Roddick, previsione a sorpresa su Sinner: "Doping? Sarà squalificato per..."

Sinner, la previsione di Roddick dopo il ricorso della Wada

Prima del torneo cinese sul tema si è espresso Nole Djokovic, a caccia del suo 100° titolo nel circuito, ma del caso Sinner ha parlato anche l'ex tennista Andy Roddick: "Penso che se fosse stato consapevole di assumere una sostanza proibita che non gli dava neanche benefici sul piano delle prestazioni, mettendo a rischio una carriera da Hall of Fame, sarebbe il peggiord e più stupido 'dopato' della storia - ha detto nel corso del suo podcast 'Served with Andy Roddick' -. Non credo che avrebbe mai messo a repentaglio la sua carriera per questo". Il 42enne ex tennista statunitense, che in carriera ha raggiunto anche la vetta del ranking, ha poi fatto la sua previsione sull'esito del ricorso presentato dalla Wada: "Credo che nonostante la richiesta minima di un anno alla fine si finirà con una sanzione di 6 mesi, che è in linea con un caso del genere ma sarebbe comunque una contraddizione rispetto alle regole delle 48 ore. A questo punto però - ha concluso Roddick - sarei sorpreso se non ci fosse nessuna sospensione".