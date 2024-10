Sinner-Machac diretta Shanghai: segui la semifinale LIVE

Jannik Sinner contro Tomas Machac , la semifinale che non ti aspetti. Il mondo del tennis, nel Masters 1000 di Shanghai , era già pronto a una nuova puntata della saga “Sinneraz”. Lo spagnolo, però, è stato bruscamente stoppato nei quarti dal gioco brillante e spettacolare del tennista ceco. Sulla carta evitare Alcaraz è una buonissima notizia, ma Machac, in forma smagliante, non va sottovalutato. L’unico precedente, disputato quest’anno nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, ha visto prevalere Sinner con il punteggio netto di 6-4 6-2.

10:20

Sinner, bilancio impressionante

Il bilancio di Sinner in questa stagione è impressionante: 63 partite vinte e 6 perse, di cui 3 con Alcaraz. Jannik non ha mai perso contro un giocatore sotto la top 10 del ranking Atp. Gli altri che sono riusciti a sconfiggerlo sono Tsitsipas, Medvedev e Rublev.

9:34

Djokovic avverte Sinner: "Voglio dimostrare al mondo che posso battere i giovani"

Il campione serbo batte Mensik in rimonta a Shanghai e si prepara alla semifinale con Fritz: le sue parole. Leggi l'articolo completo

9:22

Djokovic-Fritz l'altra semifinale: in programma dopo Sinner-Machac

Dopo la sfida tra Sinner e Machac andrà in scena l’altra semifinale tra Djokovic e Fritz.

9:18

Sinner-Machac, Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ecco dove seguire la sfida tra il tennista numero uno al mondo e il ceco, che ha battuto Alcaraz. Leggi qui

09:10

Sinner insegue la prima finale a Shanghai

Sinner insegue quella che sarebbe la prima finale a Shanghai, nonché sesta in un Masters 1000 e ottava, complessivamente, nel 2024 (6 vinte e 1 persa). Jannik, già certo di chiudere l’anno al numero 1 del mondo, in caso di successo odierno metterebbe un solco di 4.450 punti sulla seconda posizione occupata da Carlos Alcaraz. Un distacco siderale. La stagione dell’azzurro, irreale in termini di continuità (soprattutto alla luce della vicenda doping), vedrà Sinner in campo oggi per la settantesima partita dell’anno (63 vinte e 6 perse).

