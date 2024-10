Sinner doping, Jannik ammette da Shanghai: "Non è facile, ma provo..."

Non è facile, non deve essere facile, vincere e convincere praticamente ovunque e ritrovarsi a parlare ogni volta del caso doping, del ricorso della Wada e di una questione che si sarebbe potuta (dovuta?) chiudere mesi fa e invece no. Ma Jannik Sinner non è un campione solo in campo lo è anche fuori perché ogni volta risponde con serenità e classe, ammette che no "non è facile" eppure lui è sempre lì, a pensare alla racchetta, al campo e ai tornei, cercando di isolarsi. Ci riesce bene ma è pur sempre un ragazzo di 23 anni costretto a doversi difendere: tutti (Wada compresa) sanno che Sinner non è un dopato ma adesso deve - ancora - dimostrare la sua buona fede per non essere condannato per "grave negligenza".