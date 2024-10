L'alieno Sinner e l'incubo Wada

Alieno. Dentro al campo nulla può scalfirlo. I pensieri intrusivi non esistono, concentrazione alle stelle. Ogni punto, ogni colpo. Non c’è alcun istante in cui Sinner non sia focalizzato sul match. È la sua qualità più grande, che va oltre la tecnica, oltre la tattica; come se non fosse mai esistita la vicenda doping, come se non pensasse al ricorso della Wada, alla sentenza di Losanna (che arriverà presumibilmente nei primi mesi del 2025). Jannik soffre fuori dal campo, come ha più volte raccontato, ma quando dalla sedia dell’arbitro arrivano chiare e forti le parole “ready, play” tutto scompare; c’è solo l’avversario, le palline, la capacità di isolarsi dal mondo. Non è un caso che, più di altre volte, Sinner abbia lasciato poco spazio al contorno: ha sorriso, per educazione, a Tomas Machac che gli diceva “ehi, tiri troppo forte, mi hai rotto la racchetta”; ha provato a non farsi coinvolgere in tutto ciò che poteva minimamente portarlo fuori strada. L’intelligenza di Jannik è superiore: sa come reagire, se reagire, quando reagire agli stimoli che arrivano dagli spalti.