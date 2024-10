Sinner, l'incredibile video della partenza fa il giro del mondo. E lui si emoziona

Incredibile, ancora una volta, Jannik Sinner. Non tanto - e non solo - per quello che fa in campo ma anche per come, settimana dopo settimana e giorno dopo giorno, sta conquistando il mondo. Da qualche ora, infatti, sono virali le immagini di Jannik che lascia l'hotel di Shanghai direzione Arabia Saudita tra gli applausi di tutto il personale. Non un applauso qualsiasi, ma una vera standing ovation che ha emoziona Jannik. Tuta grigia, occhiali, borsa e racchette sulle spalle, Sinner ha ringraziato tutti, quasi intimidito per tanto affetto. In mano aveva una busta "speciale" cioè la colazione al sacco che il personale dell'hotel, per mano del direttore, gli ha voluto consegnare.