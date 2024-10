Sinner, quando giocherà in Arabia, contro chi debutterà e tutto il programma

Il torneo di tennis più ricco di sempre andrà in scena presso la Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita, dal 16 al 19 ottobre. Si tratta del “ Six King Slam ”, esibizione che garantisce 1 milione e mezzo di dollari a tutti i partecipanti e un assegno da 6 milioni di dollari per il vincitore . Si tratta di numeri senza precedenti: per intenderci, Wimbledon e US Open mettono in palio per chi conquista il titolo 3.6 milioni di euro, mentre Australian Open e Roland Garros – che completano i quattro tornei del Grande Slam - si fermano rispettivamente a 2.7 e 2.2 milioni di euro.

Six King Slam, come vederlo

A dimostrazione dei premi fuori mercato messi in palio, l’esibizione di questa settimana potrà vantare un parterre d’eccezione: oltre al nostro Jannik Sinner, numero 1 al mondo (alla 19ª settimana) e fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai (su Sky la diretta è stata seguita da quasi un milione di spettatori, 930.000 con l’11% di share e un picco di 1.020.000) , scenderanno in campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Holger Rune e soprattutto Rafael Nadal che – ormai prossimo al ritiro dopo l’annuncio degli scorsi giorni – sfrutterà l’appuntamento di questa settimana per preparare al meglio le finali di Coppa Davis. Nonostante rimanga un’esibizione, e quindi non valida ai fini del ranking Atp, il cast stellare del “Six Kings Slam” ha certamente attirato la curiosità degli appassionati e promette spettacolo: il torneo verrà trasmesso in chiaro da SuperTennis, oltre che su Dazn e Sky Sport.

Six King Slam, il format

La formula prevede l’ingresso di Nole Djokovic e Rafa Nadal a partire dalle semifinali, in programma giovedì. Pertanto, il serbo affronterà il vincente del quarto di finale che vedrà opposti Sinner e Medvedev (domani alle 18.30 ore italiane) reduci dalla recentissima sfida di Shanghai che ha visto Jannik battere il russo per la settima volta. Mentre a Nadal toccherà uno tra Alcaraz e Rune (a seguire, non prima delle 21). I regolamenti Atp stabiliscono che ai tornei di esibizione non è permesso far giocare gli atleti per tre giorni consecutivi: così, dopo aver riposato, alle ore 20 di sabato sarà tempo di finale.

Sinner, i prossimi tornei

Archiviata la ricchissima parentesi saudita, Jannik Sinner tornerà nel Vecchio Continente per l’ultimo sprint della stagione. Tre gli appuntamenti in programma: prima il Masters 1000 di Parigi-Bercy, poi le Nitto Atp Finals di Torino, un anno dopo la finale persa a fine 2023 contro Novak Djokovic. Gran finale a Malaga, dove il nostro portacolori guiderà la Nazionale di capitan Filippo Volandri in occasione delle finali di Coppa Davis: l’Italia insegue il secondo titolo consecutivo e molto, inutile dirlo, dipenderà dalle condizioni del campione nato a Sesto Pusteria. Gli appuntamenti di fine 2024 offriranno al numero uno del ranking Atp punti fondamentali per mettere ulteriore distanza tra sé (11.920 punti) e il gruppo degli inseguitori, capitanato da Carlos Alcaraz (attualmente fermo a 7.120) e Alexander Zverev (numero tre del mondo con 6.795 punti). Il tutto, anche e soprattutto in attesa che la World Anti-Doping Agency si pronunci - verosimilmente nei primi mesi del 2025 - sulla nota vicenda che ha coinvolto Sinner nelle ultime settimane.