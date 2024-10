Sinner-Medvedev diretta Six Kings Slam: segui la sfida LIVE

RIYAD - Inizia il torneo Six Kings Slam 2024 per Jannik Sinner. Ancora una sfida con Daniil Medvedev . Ultimo incrocio giusto qualche giorno fa: quarti di finale a Shanghai con la sconfitta del russo che si presenta qui a caccia della rivincita. L’azzurro, da numero uno al mondo (almeno fino alla fine dell’anno), ha un’occasione importante per confermarsi tra i più grandi. Chi vince troverà Djokovic in semifinale. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti.

19:39

Medvedev tenta anche il servizio dal basso: 6-0, 4-3

Medvedev le prova tutte, anche il servizio dal basso per restare aggrappato al match: alla fine il russo vince il game.

19:37

Sinner vince il game a zero: 6-0, 4-2

Sinner non concede punti a Medvedev e si porta sul 4-2 nel secondo set.

19:33

Game a Sinner, Medvedev spacca la racchetta: 6-0, 3-2

Sinner strappa il servizio a Medvedev per la prima volta in questo secondo set: il russo, nervoso, scaglia a terra la racchetta.

19:29

Sinner si porta sul 6-0, 2-2

Medvedev gioca meglio in questo secondo set, ma Sinner non sbaglia al servizio: 2-2 il punteggio adesso.

19:24

Bravo Medvedev: 6-0, 1-2

Il russo è bravo a reagire con il servizio a favore: annulla tre palle break a Sinner (0-40) e poi si aggiudica il gioco in rimonta.

19:20

Immediata risposta di Sinner: 6-0, 1-1

Sinner vince il secondo game del secondo set, con il servizio a favore. Un solo punto per Medvedev.

19:16

Medvedev vince il suo primo game: 6-0, 0-1

Medvedev tiene il servizio all'inizio del secondo set e vince il primo game di questo match.

19:13

Coach Vagnozzi: "Set perfetto"

Simone Vagnozzi, coach di Sinner, viene intervistato alla fine del primo set: "È un set perfetto di Jannik, Daniil sta bene, ma è sotto pressione a ogni punto. Jannik sta facendo tutto bene. Serve bene, usa anche il kick: qui la palla rimbalza alta e la scelta funziona. Gioca anche lo slice per cambiare ritmo".

19:11

+++SINNER VINCE IL PRIMO SET 6-0+++

Sul 40-0, Medvedev annulla tre set-point a Sinner, ha una palla break, ma poi l'altoatesino piazza un ace, un "ace sporco" e quindi chiude il set su errore del russo.

19:05

Medvedev lotta, ma Sinner è troppo forte: 5-0

Medvedev si ritrova sul 40-30 con il servizio a favore, poi si va ai vantaggi, annulla tre palle break, ma alla fine Sinner ottiene il terzo break di questo primo set: 5-0 per l'altoatesino.

18:58

Sinner non perde un colpo: 4-0

Sinner non sbaglia nulla sul proprio servizio e si porta sul 4-0 senza concedere punti a Medvedev.

18:54

Sinner, nuovo break: 3-0

Sinner strappa il servizio a Medvedev per la seconda volta, concedendo un solo punto al russo: 3-0 per l'italiano nel primo set di questo quarto di finale della Six Kings Slam.

18:51

Sinner tiene il servizio: 2-0

Sinner tiene la battuta a 15.

18:48

Break di Sinner: 1-0

Sinner strappa il servizio al russo: 1-0 nel primo set. L'altoatesino concretizza la terza palla break.

18:47

Game combattuto: 40 pari

Medvedev ha recuperato l'iniziale momento di difficoltà: 40-40 ora.

18:44

Match iniziato: batte Medvedev

La partita inizia con Medvedev al servizio. Sinner è già sullo 0-30.

18:42

Prove di servizio

I due tennisti stanno provando il servizio: il giudice di sedia ha chiamato "un minuto" all'inizio del match.

18:38

Sinner-Medvedev, inizia il riscaldamento

Sinner e Medvedev iniziano il riscaldamento. Tanto entusiasmo sugli spalti, tra poco si inizia sul serio.

18:34

Ci siamo, Sinner e Medveved in campo

Giochi di luce sul campo, musica, tanti applausi. Entrano i giocatori in campo.

18:18

Il calendario di Sinner

La stagione di Sinner proseguirà con gli ultimi tre eventi della stagione: il Masters di Parigi-Bercy, le Nitto ATP Finals e l’ultimo atto dell’anno con le Davis Cup di Malaga.

18:05

Nadal e quella frase su Sinner

La leggenda spagnola ha parlato di Sinner, ma anche di Alcaraz: “Paragonarli a noi è sbagliato”. Qui tutte le sue parole.

17:50

Six Kings Slam, il montepremi da urlo

Il vincitore porterà a casa la bellezza di 6 milioni di dollari. Mai, nella storia nel tennis, un evento aveva messo in palio una somma del genere per il trionfatore. Gli altri partecipanti si potranno consolare con la fee di partecipazione: 1,5 milioni di dollari. Niente male. Qui tutti i dettagli.

17:36

Djokovic e Nadal, quando in campo

Djokovic e Nadal scenderanno in campo direttamente in semifinale, disputando quindi un match in meno: Nole con il vincente di Sinner-Medvedev, mentre Rafa se la vedrà con chi uscirà dalla sfida Rune-Alcaraz.

17:22

L’altra partita di giornata

Non solo Sinner-Medvedev, ma dopo in campo andranno Rune contro Alcaraz. In palio l'altra semifinale.

16:57

Sinner, prima partecipazione a Riyad

Jannik parteciperà per la prima volta in carriera a un torneo di esibizione. Fa eccezione il Kooyong Classic, che si disputa a Melbourne prima degli Australian Open e che viene considerato vero proprio evento di preparazione al primo Slam della stagione.

16:41

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv e in streaming

La sfida è in programma alle ore 18:30. Qui le info per dove vederla.

16:30

Sinner-Medvedev, in campo alle 18:30

Il classico del tennis: Sinner-Medvedev. Oggi la sfida numero 15 tra i due, con i precedenti che dicono parità: 7 vittorie a testa. L’ultima è di Sinner firmata a Shanghai ai quarti di finale. Si inizia alle 18:30.

