Sinner e il modo di misurare il campo in Arabia: Jannik lascia tutti senza parole

Da cosa si capisce quando un personaggio, oltre ad essere un campione, diventa un re di popolarità? Quando qualsiasi cosa faccia diventa immediatamente virale. Succede, ormai da settimane, con Jannik Sinner. Anzi, da mesi. Nel 2024 ogni sua azione diventa virale e lo stesso succede con un video in cui in cui a Riyad misura il campo a modo suo. Come? Stando a un video molto divertente pubblicato, con annessa musica, da "bolshe tennis" Jannik conta la misura del campo a modo suo. Piedi sulla linea, parte dalla rete fino all'angolo, con gli uomini del suo team (Panichi e Badio) che lo guardano un po' stupiti, un po' divertiti, un po' ammirati. Una volta arrivato all'angolo Sinner si ferma, smette di contare e poi si piega con la racchetta in mano per fermare l'angolo perfetto. E torna indietro.

Sinner in Arabia, perché è sempre più personaggio

Oggi, che torna ad affrontare Djokovic per la seconda volta in quattro giorni, Sinner ha la possibilità di andare in finale nel torneo più ricco al mondo (un'esibizione fuori dai circuiti Atp), Sinner si rende conto di quanto sia sempre più star mondiale. Ogni cosa che va viene passata al microscopio, ogni suo gesto diventa virale, le magliette che indossa vanno sold out in poche ore ed è da esempio per i ragazzi di tutto il mondo. Chissà quanti conteranno la lunghezza del campo, adesso, come fa lui.