Sinner, il gesto con Alcaraz che ricorda Federer e Nadal nel 2009

Sincaraz 2024 come Fedal 2009. Sinner ci ha abituato ormai ai suoi gesti di classe non solo in campo: con i rivali, con i raccattapalle, con le persone che gli tengono l'ombrello o con chiunque altro. Ieri un nuovo capitolo. Durante la premiazione per il Six Kings Slam, Jannik ha tolto dei coriandoli dai capelli di Alcaraz prima delle foto di rito. Un gesto da amico, semplice ma potente, simbolico. Il profilo X Tennis Letter ha scovato un bel precedente: nel 2009 lo stesso gesto lo aveva fatto Federer con Nadal. E così è partito il paragone: Sincaraz 2024, come Fedal 2009.

Sinner ha battuto Alcaraz per la prima volta nel 2024 Ieri Sinner è riuscito a battere Alcaraz per la prima volta nel 2024. Un altro tabù è stato infranto. La vittoria non assegnava punti Atp, ma il premio più grande di sempre per un torneo di tennis: 6 milioni di dollari. Una rivalità, quella tra Sinner e Alcaraz che è destinata a durare a lungo. Ieri, dopo la battaglia sul campo, il numero uno e il numero due al mondo sono stati ripresi a parlare in panchina sorridenti e sereni come amici, in attesa della premiazione. Da Pechino a Shanghai hanno viaggiato sullo stesso aereo e il post sui social è diventato virale. Adesso altre tre grandi battaglie li attendono in un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante. Il Masters 1000 di Parigi Bercy, le Finals a Torino, e le finali di Coppa Davis a Malaga dove Italia e Spagna potrebbero incontrarsi in finale.

Sinner: "Io e Alcaraz siamo amici" Hanno un rapporto ottimo Sinner e Alcaraz, rivali in campo ma anche amici fuori: "La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto - ha detto Jannik durante la cerimonia di premiazione -. Cerchiamo di spingerci al limite. Ci svegliamo ogni mattina pensando a come battere l'altro? Non mi sveglio proprio tutte le mattine pensando a come battere Alcaraz, sarebbe strano. Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. È questo il tennis, anche se a volte può essere lungo - aggiunge il numero uno al mondo - Ci capiamo bene, andiamo d'accordo. Siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l'altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così". Alcaraz: "Felice di dividere il campo con Sinner" Sulla stessa lunghezza d'onda anche Alcaraz: "Cerco di fare del mio meglio ogni giorno. Farò di tutto affinché questa rivalità migliori sempre di più. Sono felice che Sinner sia nel circuito perché mi spinge a fare meglio, sono felice di dividere il campo con lui".

