Sinner re d'Arabia: "Il 2024? Anno incredibile ma ora devo fare una cosa"

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - "Il 2024? Indubbiamente è stato un anno incredibile, ho mostrato molta solidità, ma è indispensabile continuare a lavorare e capire come migliorare. Tutto ruota intorno a questo". Così Jannik Sinner, vincitore del milionario Six Kings Slam in Arabia Saudita contro Carlos Alcaraz in finale, dice la sua su un'annata che lo ha consacrato come numero uno al mondo, oltre alla conquista di due titoli del Grande Slam (Australian Open e Us Open, ndr). "Credo - sottolinea Jannik nel corso della conferenza stampa post partita - di poter migliorare ancora molto. Nella mia mente so che sono un buon giocatore ma devo sempre trovare nuovi modi cercando di evolvermi come giocatore e anche come persona".