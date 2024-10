Sinner, ecco il piano in caso di squalifica

Sempre più forte, sempre più numero uno. Il Six Kings Slam è un’esibizione (milionaria), non assegna punti Atp e gli incontri non sono ufficiali, ma Jannik Sinner ne è uscito (molto) rafforzato. Djokovic e Alcaraz sono atleti iper competitivi e, come ben dimostrato nei match di Riyad, hanno lottato esaltando la dote dei grandi campioni: il rifiuto della sconfitta. In più (o, forse, soprattutto) il montepremi da capogiro, che ha messo in palio 6 milioni di dollari per il trionfatore, è stata una motivazione importante anche per i paperoni del tennis mondiale. Sinner si presenta dunque al gran finale di stagione con una dose extra di fiducia: sconfiggere Alcaraz, mai battuto nel 2024 (3 sconfitte su 3), in un match vero può essere molto più importante di quanto non possa sembrare; continuare a non perdere (quasi) mai altrettanto. Una settimana di risposo e poi si parte verso Parigi-Bercy per l’ultimo Masters 1000 della stagione. Quindi le Nitto Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga.