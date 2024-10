Connors lancia l'allarme: "Sinner e il caso doping? Si rischia una cosa"

"Il mondo del tennis non potrebbe sopravvivere, in caso di squalifica a Jannik Sinner". Ne è convinto Jimmy Connors , ex leggenda del tennis internazionale, che durante un podcast ha commentato il caso relativo al numero uno azzurro, risultato positivo al clostebol durante il torneo di Indian Wells a marzo scorso.

Connors e il pensiero su Sinner

Secondo Connors, le autorità sportive "non hanno avuto paura in passato a colpire giocatori di rango inferiori ed eliminarli dal gioco. Ma non so se tutto il circuito potrebbe reggere di fronte ad una squalifica di un giocatore del genere".