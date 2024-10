Il piccolo Sinner e il consiglio di Jannik: Fonseca racconta un retroscena curioso

Joao Fonseca è un giovane in rampa in lancio nel circuito del tennis. In Brasile viene chiamato "il piccolo Sinner" per il suo modo di giocare. Il ragazzo ha parlato del suo debole per Jannik, il numero uno al mondo che guadagna cifre record con la racchetta in mano: "Molti giocatori forti hanno vinto le Next Gen ATP Finals. Quello che più mi piace vedere e in cui mi ci rivedo è Sinner. Mi piace il suo gioco aggressivo. Tecnicamente, il modo in cui gioca è davvero nel mio stile. Mentalmente, invece, lui è un po' più calmo. È un ragazzo timido e mi piace il modo in cui compete. Non è molto espressivo, ed è simile a me in questo".