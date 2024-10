Kyrgios, dopo gli attacchi a Sinner eletto miglior "Trash talker" anche da Musetti: e lui reagisce

Nick Kyrgios batte Sinner almeno su una cosa, anzi in quel campo lì potremmo dire che non c’è proprio partita. In un video postato sui social dal profilo social dell’UTS (Ultimate Tennis Showdown) è stato chiesto ad alcuni tennisti chi secondo loro è il peggior “Trash Talker” del circuito. È stato quasi un plebiscito per il tennista australiano di origini greche. Ben Shelton , Lorenzo Musetti , Ugo Humbert , e perfino il suo grande amico Thanasi Kokkinakis hanno fatto il suo nome. Dominic Thiem e Jan-Lennard Struff hanno scelto Monfils.

La reazione di Kyrgios

Nel gergo sportivo il “Trash talker” è l'atleta che provoca in campo, usando un gergo colorito, anche insulti, per far innervosire l’avversario. Il “trash talking” trova la sua massima espressione nell’Nba, dove ci sono dei veri e propri specialisti. Dopo aver visto i risultati, Kyrgios ha commentato su Instagram, postando un'emoji con una scrollata di spalle. Il tennista australiano di recente ha annunciato la sua volontà di tornare in campo, è convinto di poter vincere ancora uno slam per zittire le critiche.

Kyrgios e i ripetuti attacchi a Sinner

Nel frattempo si sta facendo notare per i ripetuti attacchi a Sinner, che non hanno mai ricevuto risposta. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato dopo che Jannik ha battuto Djokovic in semifinale al Six Kings Slam. Su X, il vecchio twitter, il profilo @TennisPuneet ha scritto: ”Ogni giocatore battuto da Jannik Sinner deve pensare la stessa cosa. Questo f***** non dovrebbe nemmeno essere in campo in questo momento". E Kyrgios ha commentato: "Sì. Ridicolo lol”. Sinner potrebbe rispondere a Kyrgios solo sul campo, ma non farebbe mai un commento fuori posto. Il suo stile è completamente opposto a quello dell’australiano. Ecco perché, almeno sulla sfida tra “trash talker”, non c’è partita.