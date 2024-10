Bertolucci e la frase sulla Davis: "Con Sinner Italia favorita? Occhio però..."

Durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Finale di stagione, Paolo Bertolucci è intervenuto dagli studi di Sky Sport per parlare dei prossimi appuntamenti di Coppa Davis, riservando delle parole lusinghiere a Jannik Sinner, che solo pochi giorni fa ha ironizzato sulla sua convocazione per il torneo. L'ex tennista di Forte dei Marmi non ha nascosto tutto il suo, seppur moderato, ottimismo per l'esito del torneo: "Siamo favoriti ma non strafavoriti, avere Sinner è come partire da 1-0".