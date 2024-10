Thiem svela il segreto per battere Sinner e Alcaraz: "C'è un solo modo"

La convinzione di Thiem: "C'è un solo modo per battere Sinner e Alcaraz"

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e la strategia per batterli, dicevamo. La ricetta di Thiem sembra semplice e invece non lo è affatto: "Nel 2017 ho battuto prima Nadal a Roma e poi Djokovic al Roland Garros. Sono stati due successi inaspettati e straordinari che mi hanno spiegato come se sei al meglio e giochi con la testa giusta puoi battere chiunque, non importa la superficie o il torneo. Il momento più importante è quello prima di scendere in campo: devi andare con la convinzione di vincere in campo contro quelle leggende". E qui arriva il consiglio alle nuove generazioni di tennisti che hanno fame e voglia di emergere: "Proprio come ho fatto io allora, se affronti Carlos o Jannik l'unico modo per avere l'occasione di batterli è scendere in campo con la convinzione giusta, non ci sono altre strade. Se sto giocando al mio miglior livello, non importa cosa stia facendo l'avversario. Posso comunque batterlo", ha dichiarato. Più facile a dirsi che a farsi.