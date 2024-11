Sinner si allena a Montecarlo con l'ex tennista. Il precedente con... Mourinho

Come sta Jannik Sinner? Risponde il suo allenatore Darren Cahill che pubblica foto e video dell'allenamento del campione azzurro a Montecarlo. Reduce da un virus che lo ha debilitato e lo ha costretto a ritirarsi da Parigi Bercy, Sinner è apparso in forma, sorridente e sereno. "Bello essere di nuovo in campo e al lavoro. Ci vediamo presto a Torino". La notizia migliore, quindi, per tutti i tifosi di Sinner. Ma non l'unica.