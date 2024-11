Sinner instancabile alle Finals: "Ci stiamo allenando tutti i giorni"

Jannik Sinner continua a preparare l'esordio alle Nitto Atp Finals, il torneo in programma dal 10 al 17 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il numero uno al mondo è in attesa di conoscere il nome dei suoi avversari nei gironi dal sorteggio in programma giovedì 7 novembre, che potrebbe anche accoppiarlo a Carlos Alcaraz. Il campione azzurro è stato il primo degli otto partecipanti ad arrivare nel capoluogo piemontese e nella giornata di ieri ha avuto modo di testare i campi del Circolo della Stampa-Sporting nell'allenamento mattutino svolto con il numero uno del ranking Junior ITF, il classe 2006 Nicolai Budkov Kjaer.