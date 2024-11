Agassi rivela: "Adoro Sinner, ecco cosa mi ha colpito di lui"

Sinner ormai ci avrà fatto l'abitudine, ma oggi un altro ex numero uno del tennis mondiale lo ha riempito di elogi. Si tratta di Andre Agassi , uno dei migliori tennisti di tutti i tempi che ha anche allenato Djokovic . L'americano è intervenuto in un video-collegamento dagli Stati Uniti per l'evento "Dialoghi sul talento" al Palazzetto dello Sport di Cuneo, davanti a migliaia di studenti delle superiori. Era invece presente fisicamente la moglie Steffi Graf , una leggenda del tennis femminile con 22 titoli del Grande Slam in bacheca.

Agassi: "Di Sinner mi hanno colpito umiltà e attenzione"

Agassi non si è risparmiato nei complimenti a Jannik: “Di Sinner mi hanno colpito umiltà e attenzione verso tutti. Lo adoro, è facile andare d’accordo con lui perché è una persona molto interessante. Se c’è una cosa che apprezzavo molto quando ero un tennista era la sensazione che si prova quando colpisci la pallina in maniera perfetta, proprio come fa Jannik. Insegue quella sensazione di perfezione che cercavo sempre anche io”. Agassi e Sinner hanno un'altra cosa in comune, oltre a essere stati numero uno del ranking: Darren Cahill, attuale allenatore di Jannik che ha allenato anche Agassi: “Darren ha sempre le parole giuste nel momento giusto, avendo allenato tanti numeri 1 del mondo: me, Hewitt, Simona Halep e adesso Jannik. È di gran lunga l’allenatore migliore assieme all’altro mio coach Brad Gilbert”.