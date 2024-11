Sinner e il curioso retroscena sul cappellino: "Come Valentino Rossi..."

«Giocare con il cappellino per me è molto importante, quasi come il casco per i piloti di MotoGP. In una intervista Valentino Rossi ha detto che quando abbassa la visiera per lui esiste solo la gara; per me è quando inizia a esserci solo il tennis». Dallo sportswear al completo delle grandi occasioni: c’è un Sinner per ogni stagione. E se è vero che l’abito non fa il monaco, nessuno come Jannik è capace di essere sempre sé stesso. Le vittorie fanno ovviamente la loro parte, ma è la sua autenticità a illuminare i sorrisi dei tanti bambini che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Chi nel primo pomeriggio al Nike Store di Torino, portando a casa una maglietta personalizzata e un cappellino autografato, chi nella splendida cornice del settecentesco Teatro Carignano, il più antico di Torino, per il “Meet the champions”, dove ha condiviso il palco con Alessandro Cattelan e gli altri protagonisti delle Nitto ATP Finals. In platea, tanti giovani delle scuole tennis, ma l’effetto Sinner non lascia indifferenti nemmeno i più grandi, e lo si è capito dalle grida di entusiasmo di quei papà che per pochi istanti devono essersi dimenticati dei capelli bianchi. «Parli come un trentacinquenne», scherza Jannik, impressionato dalla domanda di un ragazzo. Jannik sa parlare ai più piccoli, capisce le loro preoccupazioni e risponde con sincerità. Gli chiedono delle pressioni e dei momenti di paura in campo, lui fa capire di esserci passato come tutti: «Quando entri sul Centrale degli US Open c’è scritto “La pressione è un privilegio”. È davvero così, perché tanti atleti non sentiranno mai ciò che provo io quando gioco match così importanti. Ho lavorato per arrivare lì, è una pressione divertente. E alla fine non sono un dottore: se sbaglio, non faccio del male a nessuno. E quando la palla non entra in campo? Provate a fare le cose semplici. Quest’anno ho giocato più di 70 partite e solo in 4 o 5 mi sentivo perfetto, nelle altre bisogna trovare le soluzioni con pazienza».