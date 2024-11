Sinner cantante a Torino: "Fidatevi, meglio di no". Poi la battuta su Flash

Protagonista in campo e al Grand Opening Show, lo spettacolo d’apertura delle Nitto ATP Finals 2024 . Jannik Sinner si prende la scena. Risponde alle domande di Alessandro Cattelan , conduttore della serata, e parla delle sue ambizioni: "Si lavora tutto l’anno per essere qui. L’atmosfera è straordinaria e il pubblico è fantastico. Spero di fare ancora meglio dello scorso anno". La serata è dedicata anche alle esibizioni di alcuni artisti, come Marco Mengoni e Madame. Sinner, che viene stuzzicato sulle sue capacità canore, risponde così: "Non mi chiedete di cantare perché altrimenti scappano tutti”.

Sinner e la gaffe su Speed

Cattelan prova poi a carpire a Sinner qualche segreto per le proprie lezioni di tennis. E il campione non si sottrae al gioco e spiega come tirar su da terra le palline in modo scenografico. Chiusura dedicata ad una simpatica gaffe andata che ha visto l'azzurro protagonista: "Ieri ho fatto una bella figura... Mi hanno chiesto chi era il mio supereroe preferito e ho detto Speed anziché Flash. Speed non esiste neanche".