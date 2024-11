Quanto ha guadagnato Sinner in un solo anno: la cifra è da capogiro

Dodici milioni di dollari e qualche migliaio di euro. Questi i guadagni record di Jannik Sinner in un 2024 monumentale: una cifra che comprende il solo prize money assegnato nei tornei Atp. A questi bisogna aggiungere i proventi dai numerosi contratti di sponsorizzazione che ha firmato e il mostruoso assegno da sei milioni di dollari (quasi la metà dei guadagni da campo dell'anno) per la vittoria nel Six Kings Slam, torneo di esibizione giocato a Riyadh a cui hanno partecipato anche Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune.