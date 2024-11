Sinner doping, la dura difesa: "Tutto chiaro, a parte qualche imbecille..."

In una lunga intervista ad Ap il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, difende a spada tratta Jannik Sinner. In attesa che il Tas si pronunci in merito al "caso doping" che riguarda Jannik, Binaghi va giù duro e difende a spada tratta il talento del tennis azzurro nonché numero uno al mondo: "A parte qualche imbecille, la gente in tutto il mondo capisce cosa è successo". Le parole di Binaghi a The Associated Press, rilasciate in occasione delle Nitto Atp Finals, hanno avuto ampia eco anche negli Stati Uniti dove Sinner diventa ogniu giorno più popolare: "Non importa che tipo di decisione venga presa, non c'è dubbio che Sinner sia uno degli atleti più puliti e onesti nello sport mondiale".