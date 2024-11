Il mondo ai piedi di Sinner: in Francia gli danno un soprannome che dice tutto

Momento fantastico per Jannik Sinner , che dopo aver superato la fase a gironi delle Nitto Atp Finals senza perdere nemmeno un set, ha superato anche Casper Ruud in due set in semifinale. Il numero uno al mondo, ora in finale contro Taylor Fritz , ha dato l'ennesima dimostrazione di forza e di schiacciante superiorità sui suoi avversari.

Incredibile Sinner: in Francia gli danno un nuovo soprannome

Una forma pazzesca per l'altoatesino, al punto che l'Equipe ha coniato un nuovo termine per descriverlo: 'Sinnerminetor', con il celebre quotidiano francese che lo elogia per come sia arrivato "a fine stagione senza rivali". L'ultimo ostacolo tra lui e il titolo delle Atp Finals è Taylor Fritz, che però è stato già battuto da Sinner nella fase a girone e anche a settembre nella finale degli US Open.