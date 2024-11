Sinner primo in classifica Atp fino a... cosa cambia dopo le Atp Finals

Jannik Sinner trionfa alle Atp Finals su Taylor Fritz . Il successo all'Inalpi Arena garantisce all'altoatesino un bottino di 1500 punti, che gli permettono di consolidare il primato nel ranking mondiale. Da lunedì, infatti, il numero uno avrà 11.830 punti , con un vantaggio enorme su Alexander Zverev , primo inseguitore in graduatoria. Il distacco sul tedesco è infatti ora di 3.915 punti. Carlos Alcaraz , invece, insegue al terzo posto con 4.820 punti. Per quanto, quindi, è blindato il primo posto di Sinner?

Sinner primo in classifica: cosa può succedere

Già dopo la vittoria in semifinale, Sinner si è garantito il primo posto almeno fino a dopo gli Australian Open, anche in caso non riuscisse a difendere nemmeno un punto a Melbourne. Con i 500 punti extra della vittoria, la leadership del ranking sarà ulteriormente al sicuro, ma per sapere fino a quando sarà matematicamente blindata bisognerà attendere di sapere qualcosa in più sulla programmazione dei giocatori per i primi mesi del 2025.