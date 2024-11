Sinner, la notte infinita: il gesto in albergo fa impazzire i tifosi

TORINO - Ci sono campioni in campo e campioni anche fuori. Ecco: in questa settimana di Nitto Atp Finals Jannik Sinner ha dimostrato due cose. Cosa voglia dire essere un fenomeno con la racchetta - ma questo già lo sapevamo - e cosa voglia dire capire di essere lo sportivo più importante e amato d'Italia. Dopo il trionfo alle Finals, e prima di volare a Malaga per la Coppa Davis, Sinner ha passato ore ed ore con i media. Abbiamo contato circa 11 interviste, più la conferenza, ma è assai probabile che siano state di più. E poi, ancora: la famiglia, gli amici, gli sponsor. Il telefono che scoppiava. A notte inoltrata, poi, il rientro in hotel. Tutto documentato sui social. Un mare d'amore infinito.