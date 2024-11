Sinner diretta reazioni trionfo Atp Finals: segui la giornata LIVE

Aggiorna

Jannik Sinner trionfa alle Atp Finals. È questo il risultato di una giornata straordinaria, dove il numero uno al mondo ha dominato in finale su Taylor Fritz. Un mare d'amore infinito per l'altoatesino, impegnato tra le interviste e la partenza per Malaga per la Coppa Davis. Il giorno dopo il trionfo a Torino, ecco tutte le reazioni: segui la diretta e la cronaca in tempo reale.

12:05 La stampa estera celebra Sinner: tutti i titoli Ecco come è stato celebrato il trionfo di Sinner da parte dei quotidiani esteri:

11:48 Pietrangeli esalta Sinner: "Superiorità imbarazzante, lo dico da tre anni" Anche Nicola Pietrangeli celebra il trionfo di Sinner: "Io tre anni fa, quando facevano le battutine, già dicevo che era un campione e sottolineavo come non andasse solo visto, ma anche ascoltato. Il rumore che fanno le palline quando le tocca lui non lo fa nessuno. La sua superiorità è imbarazzante, gli avversari dovrebbero partire con un vantaggio": 11:40 Trionfo Sinner, numeri incredibili in tv Nella fascia preserale tra le 18:21 e le 19:50 , il match tra Jannik Sinner e Taylor Frizt ha raccolto 3,5 milioni di spettatori e il 20,79% di share su Rai2 e poco meno di 1,1 milione di spettatori medi (big screen), con il 6,4% di share tv, su Sky. Un totale che sfiora i 4,6 milioni spettatori totali. 11:35 Sinner, le foto del trionfo in campo Rivivi la premiazione di Sinner attraverso le foto migliori della serata.

11:25 Scarica l'app ufficiale del Corriere dello Sport Segui tutte le notizie su Jannik Sinner nella nuova app del Corriere dello Sport. Scarica per iOS, (download per iOS) Scarica per Android, (download per Android) 11:18 Sinner si concede per le foto con i tifosi Sinner ha concesso qualche minuto per le foto dei tifosi, prima di rientrare in hotel: partirà tra poco. 11:15 +++ Sinner uscito dall'hotel, che boato +++ Sinner è uscito dall'hotel, che boato. 11:14 Vagnozzi e la frase su Sinner Vagnozzi non andrà con Sinner a Malaga: "L'importante è che vada lui" 11:04 Sinner oggi, cosa succede a Torino È uscito dall'hotel Simone Vagnozzi, il coach di Sinner. Anche per lui applausi di tutta la folla presente (dall'inviato a Torino Valerio Minutiello) 10:55 Iniziano a caricare i bagagli di Sinner Iniziano a caricare i bagagli di Sinner in auto, Jannik tra poco dovrebbe lasciare l'hotel 10:51 Sinner, che entusiasmo davanti al suo hotel Continua ad aumentare la passione per Sinner: anche oggi, davanti al suo hotel in attesa che esca direzione aeroporto, ci sono decine di persone 10:35 Sinner, quando è prevista la partenza per Malaga Sinner raggiungerà la squadra nel pomeriggio a Malaga, la partenza da Torino è prevista intorno all'ora di pranzo 10:28 Sinner, le immagini con il papà sono virali Sono diventate virali le immagini di Jannik Sinner che dopo il trionfo alle Finals abbraccia il papà: anche questa è la forza del campione azzurro

10:23 Sinner, anche oggi persone sotto il suo hotel Nonostante sia lunedì mattina, anche oggi ci sono persone sottol'hotel di Sinner. Jannik, stando a quanto filtra, non sarebbe ancora uscito dall'albergo per andare in aeroporto e volare a Malaga 10:13 Sinner, successo anche in tv In attesa dei dati Sky, ecco quante persone hanno visto la finale delle Nitto Atp Finals su Rai 2: oltre 3.5 milioni e il 21% di share 10:06 Sinner, quanto ha guadagnato nel pazzesco 2024 Ma quando ha guadagnato Sinner in questo pazzesco 2024? La cifra è veramente da capogiro: qui i dettagli del suo montepremi stellare 10:01 Sinner reazioni, tutto il mondo parla di lui Tutto il mondo oggi parla di Jannik Sinner. Negli Usa The Athletic e New York Times dedicano a Jannik un ampio approfondimento: "Sembra non abbia un pettine e cammina con i piedi a papera, ma è un fenomeno". QUI I DETTAGLI 9:50 Sinner trionfa all'Atp Finals, il commento del direttore Zazzaroni Sinner trionfa alle Atp Finals: LEGGI QUI il commento del direttore, Ivan Zazzaroni 9:48 Sinner oggi a Malaga, la battuta di Berrettini Con un volo privato messo a disposizione dalla Federtennis, oggi Sinner raggiungerà Malaga per la Coppa Davis. I compagni lo aspettano e Berrettini già scherza: LEGGI TUTTO QUI 9:40 Sinner, notte infinita dopo il trionfo Dopo la vittoria contro Fritz, Sinner ha passato ore ed ore con i media. Abbiamo contato circa 11 interviste, più la conferenza, ma è assai probabile che siano state di più. E poi, ancora: la famiglia, gli amici, gli sponsor. Il telefono che scoppiava. LEGGI TUTTO Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA