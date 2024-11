Sinner, l'assurdo complimento Usa: "Non si pettina e ha i piedi a papera ma..."

Jannik Sinner sul tetto del mondo. Il suo trionfo alle Atp Finals ha confermato nuovamente la sua schiacciante superiorità sui suoi rivali. Tantissimi i messaggi di stima per l'altoatesino, che sta venendo giustamente celebrato per l'ennesima vittoria. Anche il New York Times ha voluto celebrare il numero uno al mondo, con un pezzo interamente dedicato a lui.

Sinner celebrato dal New York Times: "Catalizza un'intera nazione"

Il celebre quotidiano americano ha sottolineato l'importanza di Jannik Sinner per gli italiani: "Per anni Valentino Rossi e poi Federica Pellegrini - si legge nel pezzo - sono stati gli sportivi più adorati dagli italiani. Sinner è l'ultimo arrivato, e forse il più adorato di tutti. L'Inter ha giocato una partita importante domenica scorsa contro il Napoli, attirando 1,7 milioni di telespettatori in Italia, mentre la partita di Sinner contro l'australiano Alex de Minaur, un incontro tutt'altro che di spiccco, ne ha attirati 2,27 milioni". E poi ancora, sull'affetto dei tifosi: "Sinner in Italia ha causato un terremoto, forse perché è il primo italiano numero uno al mondo o forse per i suoi inconfondibili ricci rossi. O forse per il suo comportamento calmo e fermo mentre gioca con grazia e furia, mentre catalizza un'intera nazione partita dopo partita".

Sinner, lo strano complimento dall'America

Da parte del New York Times, poi, uno strano complimento sulla sua trasformazione nell'aspetto: "Sinner cammina con i piedi a papera e non sembra avere né un pettine né un asciugacapelli. La sua trasformazione da nessuno ad un modello Gucci lo ha reso diverso, ora nuova immagine per numerosi sponsor".