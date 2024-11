Anna Kalinskaya in crisi con Sinner: arriva l'inatteso messaggio del fratello

Sinner sempre più numero uno al mondo. È un periodo d'oro dal punto di vista professionale per Jannik, atteso domani all'esordio in Coppa Davis con l'Italia e fresco vincitore delle Atp Finals. Non si può dire lo stesso sentimentalmente, con le voci di una presunta crisi con la fidanzata Anna Kalinskaya che si susseguono ormai da settimane. I diretti interessati non hanno mai commentato la vicenda: Anna è a Miami, sui social condivide i suoi allenamenti e alcuni spaccati della sua vita quotidiana. Dal canto suo, il campione azzurro è concentratissimo sull'ultimo torneo della stagione. A sorpresa è arrivato però il commento di Nikolay Kalinskiy.