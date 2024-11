Napoli, ecco la bomba Sinner: trovati 50 chili di pericolosi botti illegali

NAPOLI - Blitz dei carabinieri di Napoli contro "le bombe del campione in vendita", fuochi e botti di Capodanno illegali e pericolosi, spesso associati a campioni sulla breccia. Dopo la bomba di Maradona, la bomba scudetto, la bomba di Kvara e la georgiana, ecco la bomba Sinner che, come le altre, è capace di staccare di netto una mano quando esplode. Trovarla, tra i 486 ordigni illegali di vario tipo sequestrati dai carabinieri di Napoli, è stato piuttosto facile, visto il colore arancione, come i capelli del numero uno del tennis mondiale. Le indagini hanno portato all'appartamento di un 24enne incensurato di Pozzuoli, seguendo le chat di Telegram e il tam-tam sui social network (Tik-Tok, Instagram e Fb) attraverso i quali era possibile fare gli ordini con consegne da Napoli in tutt'Italia o all'estero. I carabinieri hanno trovato 50 chili di materiale pirotecnico, tra cui le caratteristiche "cipolle". Le varie componenti della miscela esplosiva venivano ordinate via web, prevalentemente in Cina, e giungevano a destinazione separate per non destare sospetti.