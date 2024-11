Sinner snobbato agli Atp Awards: "Ridicolo, vogliono proteggersi"

Le nomination per gli ATP Awards hanno lasciato spiazzati tutti gli amanti del tennis per l'assenza di Jannik Sinner, dominatore del circuito nell'ultimo anno a cui sono stati preferiti Alcaraz, Dimitrov, Ruud e Thiem. Ha sorpreso anche la mancata presenza dei suoi allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi nella categoria Best Coach. Una decisione inspiegabile rispetto a quanto si è visto in campo in questa stagione, così l'ex tennista tedesca Andrea Petkovic al podcast dell'allenatrice Rennae Stubbs ha provato a dare la sua versione: "Sinner non è in lista a causa del caso doping". Stubbs aggiunge: "Anche perché la Wada non ha ancora dato il suo verdetto finale".