Sinner doping, furia Roddick: "Che stupidi!". Poi la previsione sulla squalifica

Sul caso doping che vede come protagonista Jannik Sinner è intervenuto anche Andy Roddick . L'ex giocatore statunitense, che al suo podcast "Served with Andy Roddick" ha parlato anche del momento super del tennis italiano , si è schierato dalla parte del numero uno, che ora dovrà affrontare il ricorso della Wada al Tas di Losanna. "Mi spiace ripetermi, ma non penso che Jannik sapesse, non credo sia così stupido, altrimenti sarebbe il miglior giocatore sulla terra e il peggior dopato della storia".

Il paragone con Swiatek

"Forse riceverà almeno un mese di sospensione visto che è stato dato a Swiatek - ha aggiunto Roddick -. Forse tre mesi, che gli permetterebbero di non saltare nessuno slam, ma una sanzione dai sei mesi in su sarebbe brutale. Penso che l’atteggiamento della Wada sia completamente non professionale. Non puoi tenere in ballo una persona per così tanti mesi. Sembrano così poco organizzati e stupidi francamente". Poi, sulla situazione di Iga Swiatek: "Molti non capiscono perché Swiatek abbia accettato il mese di sospensione, ma guardate quello che è successo a Sinner, che ora deve aspettare l’esito dell’appello della Wada che non arriverà prima dell’11 febbraio, il che significa che dovrà preparare gli Australian Open avendo ancora quel tormento in testa".