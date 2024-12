Sinner è tornato in campo: ecco le prime immagini da Dubai

Sinner è tornato in campo. Il numero uno al mondo ha iniziato la preparazione a Dubai , in vista del 2025 in cui dovrà difendere parecchi titoli e punti nel ranking . Sui social hanno cominciato a circolare le prime immagini del tennista italiano in azione. La prima a pubblicarle è stata Mara Santangelo. Sinner indossava una maglietta fucsia, cappellino, pantaloncini e scarpe bianche. Con lui il suo team quasi al completo: Vagnozzi , Ulises Badio e Panichi . Manca solo Darren Cahill, che lo aspetterà in Australia. Domenica sul circuito di Abu Dhabi è stato l’ultimo giorno libero per Sinner, che da ieri ha iniziato a concentrarsi sulla prossima stagione.

Sinner, Natale in famiglia poi vola in Australia

I milioni di tifosi sono già in astinenza. Il 24 novembre, giorno del trionfo in Coppa Davis, è troppo lontano. Sono tutti a caccia di un'immagine, un video, qualcosa che mostri Jannik in campo. Sinner si concederà solo una breve pausa per passare il Natale a casa in famiglia. Il primo appuntamento è già importantissimo, gli Australian Open in programma dal 12 al 26 gennaio, dove Sinner dovrà difendere il titolo e 2000 punti nel ranking Atp. In ogni caso, Jannik resterà numero uno al mondo anche dopo il primo Slam dell’anno.