Sinner e Vagnozzi show: che sfida a calcio tennis con il gioiellino francese

Sinner, a Dubai c'è anche Cahill

Queste parentesi tra un allenamento e l'altro sono molto utili per il numero uno al mondo, per rilassarsi e svagarsi un po'. Jannik è già concentrato su un 2025 che sarà probabilmente ancora più intenso del 2024 e che dovrà affrontare, almeno fino a febbraio, ancora con la spada di Damocle sulla testa del ricorso al tas della Wada sul caso doping. Per il momento è concentratissimo sul campo: da qualche giorno lo ha raggiunto anche il super coach Darren Cahill per stargli vicino. Una scelta significativa, perché avrebbe potuto aspettarlo a casa sua, in Australia. Per Sinner però adesso più che mai è importante la presenza di tutto il suo team. Com'è finita la partitella a calcio tennis? Non sappiamo chi ha vinto, ma di sicuro si sono divertiti molto.