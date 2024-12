Il retroscena su Sinner raccontato dall’avversario: “Mi ha detto basta chiedere scusa…"

Continua la preparazione di Jannik Sinner alla prossima stagione. Il numero uno al mondo ha scelto Dubai come meta per i suoi allenamenti in vista degli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il successo conquistato nel 2024. Un trionfo, il primo a livello Slam, che ha aperto un anno da record nel quale il campione azzurro ha messo in bacheca otto titoli. Tra questi anche il Masters 1000 di Cincinnati, torneo nel quale Sinner ha battuto in finale Frances Tiafoe dopo aver iniziato la sua settimana con la vittoria su Alex Michelsen. E proprio il giovane tennista statunitense in una recente intervista ha rivelato un interessante retroscena che riguarda il torneo in Ohio.