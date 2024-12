Sinner e gli auguri a Giovinazzi: la gag è tutta da ridere

Anche i campioni dello sport hanno bisogno di staccare la spina e rilassarsi con gli amici. Come hanno fatto i vincitori della Coppa Davis giocando alla PlayStation , una passione comune che li ha uniti ancora di più come gruppo, un aspetto che sicuramente ha avuto un peso sul trionfo finale . Jannik Sinner condivide questo passatempo anche con altri sportivi: infatti oggi ha pubblicato su Instagram una storia per il compleanno di Antonio Giovinazzi , pilota della Ferrari , con un messaggio tutto da ridere.

Sinner a Giovinazzi: "Goditi la giornata, dopo..."

Nel video di Sinner si vedono lui e Giovinazzi che giocano a Fifa, probabilmente nel Principato di Monaco dove vivono entrambi, e si sente il pilota che si lamenta per aver perso immeritatamente, mentre Jannik se la ride. A scatenare le risate è soprattutto il messaggio allegato del tennista: "Tanti auguri, goditi la giornata, dopo allenati a Fifa". Una simpatica presa in giro per la sconfitta di Giovinazzi, divertito dal messaggio dell'amico come ha dimostrato ripostando la storia.