Sinner, i numeri sono da brividi su tutte le superfici: ma Berrettini in una è davanti

Sinner sta lavorando sodo a Dubai per il 2025. Sarà difficile migliorare i numeri già da record conquistati nel 2024, ma il numero uno al mondo ha ancora margini di miglioramento. Per prima cosa sulla terra rossa: unica superficie dove in percentuale di vittorie nel 2024 non è in testa alla classifica. Sopra di lui c'è il suo grande amico e compagno nel trionfo in Coppa Davis , Matteo Berrettini .

Sinner sull'indoor: 100%!

Statistiche ancora più impressionanti per Sinner sull’indoor, dove la percentuale è al 100%, in una stagione chiusa con la vittoria delle Nitto Atp Finals. In totale sono 2 i titoli conquistati (Rotterdam e Torino) e 13-0 il bilancio vittorie sconfitte al chiuso.

1. Jannik Sinner: 13-0, 100% vittorie, 2 titoli

2. Karen Kachanov: 14-3, 82,4% vittorie, 1 titolo

3. Tommy Paul: 8-2, 80% vittorie, 2 titoli

4. Alexander Zverev: 11-3, 78,6% vittorie, 1 titolo

5. Roberto Bautista Agut: 9-3, 75% vittorie, 1 titolo

Sinner primo anche sull'erba

Sinner guida anche la classifica sull’erba, grazie al trionfo all’Atp 500 di Halle, il suo primo titolo su questa superficie. Il suo più grosso rimpianto del 2024 è la sconfitta con Medvedev a Wimbledon ai quarti di finale, i numeri sono comunque da record. Jannik guida la classifica con il 90% di percentuale vittorie, seguito da Alcaraz all’88,9%. Al terzo posto c’è Alex De Minaur, a quota 87,5%.

1. Jannik Sinner: 9-1, 90% vittorie. 1 titolo

2. Carlos Alcaraz: 8-1, 88,9% vittorie. 1 titolo

3. Alex de Minaur: 7-1, 87,5% vittorie, 1 titolo

4. Taylor Fritz: 10-2, 83-3% vittorie, 1 titolo

5. Tommy Paul: 10-2, 83,3% vittorie, 1 titolo

Sulla terra rossa c'è Berrettini in testa

Sulla terra rossa però, Sinner non è primo: è l’unica classifica che non lo vede leader. Su questa superficie in testa c'è Matteo Berrettini, che ha una percentuale di 93,8%, con tre titoli vinti (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel) e un bilancio 15-1. Jannik è subito dietro con una percentuale di 84,6 %, zero titoli vinti e 11-2. Sul gradino più basso del podio c’è Novak Djokovic, con una percentuale di 84,2% e un bilancio di 16-3.

1. Matteo Berrettini: 15-1, 93,8% vittorie. 3 titoli

2. Jannik Sinner: 11-2, 84,6% vittorie. 0 titoli

3. Novak Djokovic: 16-3, 84,2% vittorie, 1 titolo

4. Carlos Alcaraz: 17-4, 81% vittorie, 1 titolo

5. Alexander Zverev: 23-6, 79,3% vittorie, 1 titolo