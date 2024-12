Sinner in testa anche alla classifica di Wikipedia: ecco la top 10 delle ricerche nel 2024

Jannik Sinner non smette di collezionare primati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, si è guadagnato il titolo di voce più letta nei primi sei mesi dell'anno su Wikipedia, con oltre cinque milioni di visite . Un dato che rispecchia l'interesse degli italiani nei suoi confronti: la voce Jannik Sinner ha collezionato ben 5.023.355 di visualizzazioni. In ambito sportivo, anche il Napoli ha fatto un boom di visite , ben 2.863.957, che ha portato gli azzurri al secondo posto.

Rai in terza posizione, gli Europei quinti

Tra i dati più significativi anche i numeri collezionati dalla Rai (2.400.763 visite). Numeri derivati dal successo dell'ultimo Festival di Sanremo, dalla serie Mare Fuori, dal talkshow Belve e delle miniserie dedicate a personaggi del calibro di Franco Califano, Guglielmo Marconi e Mike Bongiorno. Facebook ha invece chiuso al quarto posto con 2.280.076 visite, davanti all'Italia con 2.018.285 visite. In sesta posizione il cantante Mango, seguito dalla figlia Angelina (1.870.711 visite). Gli Europei di calcio si piazzano all'ottavo posto, davanti all'Omicidio di Elisa Claps e al film Povere creature.