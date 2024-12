Sinner doping, Volandri: "È facile, qualcosa ormai cambierà"

Esserci sempre, esserci l'uno per l'altro. Con tutto il gruppo, non solo con la superstar Jannik Sinner. È questo il segreto dell'Italia (maschile, ma vale anche per le donne) del tennis azzurro. Ai Collari d'oro del Coni non ci sono Sinner e Berrettini, che stanno preparando al caldo la nuova stagione, ma c'è il capitano Filippo Volandri che, dopo due Coppe Davis vinte, non vede l'ora di ripartire. Inevitabile, però, che tante domande siano su Sinner. La sentenza del Tas sul caso doping arriverà nel 2025, Sinner continua a lavorare come niente fosse ma è chiaro che serenissimo non è. "Noi - dice Volandri - siamo solo spettatori. Ma le tante vicende che stanno uscendo rendono il suo caso ancora più facile da decifrare e qualcosa cambierà speriamo nel verso giusto". Volandri ribadisce: "È stato un anno speciale, ho chiesto ai ragazzi di rimanere ai massimi livelli. Non necessariamente dobbiamo vincere una Coppa Davis a stagione, ma vogliamo rimanere lì".