Mannarino deluso dopo il caso Sinner doping: "C'è una cosa sorprendente"

Attualmente Adrian Mannarino occupa la posizione numero 66 del ranking Atp, ma in carriera è stato anche nella top 20. Il francese ha parlato dei casi doping che hanno riguardato Sinner e Swiatek durante lo show di Stephen Brunch su RMC: " Non credo più a Babbo Natale, se c'è chi vuole crederci, può crederci. Sono disposto a concedere loro il beneficio del dubbio, ma è comunque molto sorprendente. Ci sono stati due test positivi sui 300 migliori al mondo e sono entrambi i numeri uno. Inavvertitamente, puoi prendere la pillola sbagliata o la vitamina sbagliata, ma è sorprendente”.

Mannarino, dubbi su Sinner

Mannarino ha espresso "dubbi" sulla gestione dei fascicoli di Sinner e Swiatek da parte delle autorità che "hanno fatto tutto per farli apparire come atleti puliti, vittime di tutto ciò" . Ancore: "Mi vedo ogni mattina alzarmi a 36 anni e zoppicare. Dover scendere in campo contro ragazzi di 20-25 anni, se non sono puliti diventa complicato. Spero per loro che siano puliti...".