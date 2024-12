Per Sinner un allenamento speciale a Dubai: ecco con chi si è confrontato

Jannik Sinner prosegue il suo periodo di preparazione a Dubai , dove ha stabilito la sua base prima di Natale in modo da arrivare pronto alla nuova stagione. In occasione di uno degli allenamenti, l'altoatesino è sceso in campo assieme a Karen Khachanov , tennista russo attualmente alla posizione numero 19 del ranking Atp. E' stato proprio lui a documentare la sessione svolta insieme, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Grande allenamento assieme a Dubai" , la didascalia.

Sinner: il programma

Sinner rimarrà a Dubai almeno fino al 24 dicembre, quando dovrebbe spostarsi a Sesto per passare il Natale in famiglia. Solo pochi giorni di riposo, però, prima di ricominciare gli allenamenti e dirigersi poi in Australia, per i primi appuntamenti del 2025 e per gli Australian Open, dove difenderà il titolo conquistato un anno prima.