Zverev racconta il Sinner segreto: "A Montecarlo quando pioveva..."

Alexander Zverev ha chiuso la stagione da numero 2 della classifica mondiale, e si prepara a tornare in campo con la Germania per la United Cup . In attesa del rientro, il tennista tedesco ha concesso un'intervista a Tennis Magazine, dove ha parlato anche di Sinner .

Zverev ammette: "Sinner merita di essere il numero 1"

"Lo conosco da quando aveva 16 o 17 anni - le parole di Zverev sul numero uno al mondo -. All'epoca si allenava con Riccardo Piatti vicino a Montecarlo. Ogni volta che pioveva, la gente andava lì perché c'era una sala, per questo ho avuto modo di conoscerlo già da ragazzino. In termini di tennis, merita assolutamente di essere il numero 1 al mondo. Ha vinto due titoli del Grande Slam, tre titoli Masters 1000 e le Finals Atp. È il miglior giocatore del mondo, ha vinto più titoli, ma il mio obiettivo per la prossima stagione è fare un ulteriore passo in avanti”.