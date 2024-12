"Sinner, è cambiato tutto. Da ora in poi...", la frase che inquieta Jannik

Dopo una stagione da favola, chiusa con un bilancio di 73 vittorie e 6 sconfitte, con due Slam in bacheca oltre al titolo alle Nitto Atp Finals e in Coppa Davis, nel 2025 Jannik Sinner avrà il compito non semplice di riconfermarsi a questi livelli per rimanere in vetta alla classifica Atp. Il numero uno al mondo ha iniziato da qualche giorno la sua preparazione al 2025 che partità con gli Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato a gennaio di quest'anno. Sarà lui l'uomo da battere a Melbourne e, nonostante i numeri mostruosi, con una media del 94,6% di incontri vinti sul cemento nel 2024, il primo torneo dell'anno potrebbe nascondere qualche insidia per Sinner, che dovrà affrontare una nuova fase della sua carriera.