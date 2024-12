Wilander difende Sinner sul caso doping e lancia una proposta a Kyrgios

Sinner, Kyrgios sta violando il regolamento? La lettera dei tifosi all'Atp e il codice di condotta

L'ultimo attacco di Kyrgios a Sinner

"Mi sento di avere il fuoco dentro, voglio solo scendere in campo e giocare contro Sinner, è da un po' di tempo che ci penso - ha detto di recente Kyrgios -. Se ci affrontassimo agli Australian Open, farei in modo che ogni singola persona del pubblico si scagli contro di lui. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta. Il rispetto per Jannik? Lo butterei fuori dalla finestra, farei qualsiasi cosa per batterlo". E ancora: "Penso solo che dovremmo giocare tutti allo stesso livello, senza vantaggi. Questi ragazzi hanno già il vantaggio di essere fortissimi, quindi mi fa arrabbiare il fatto che prendano questi farmaci per migliorare le prestazioni. Io non l'ho mai fatto e non lo farò mai, mentre qualcun altro si spalma una crema che gli dà un'aura speciale... La cosa che mi fa arrabbiare ancora di più è che, dopo essere stati beccati, recitano la parte della vittima".

Jannik difeso dall'ex n.1 Wilander

Un attacco diretto a Sinner che viene invece difeso dal 60enne Mats Wilander, ex numero uno del tennis mondiale: "Penso che Sinner sia completamente innocente - ha detto lo svedese parlando a 'Eurosport', di cui è oggi commentatore -. Non c'è alcuna possibilità che stesse cercando di fare qualcosa di illegale e non è stata affatto colpa sua. Sarebbe interessante vederlo in campo contro qualcuno come Kyrgios per capire se riesce a mantenere la calma contro uno uno come lui agli Australian Open nella John Caine Arena, dove fanno entrare tutti i possessori di biglietti, l'età media degli spettatori va dai 60 ai 16 o forse 20 anni e alcuni di loro bevono qualche birra di troppo. In quell'atmosfera sarebbe interessante capire se Kyrgios riesce davvero a superare Sinner".