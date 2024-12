Bertolucci e le pagelle a Sinner, Berrettini e Musetti: il commento è a sorpresa

Jannik Sinner è il primo della classe, Matteo Berrettini rimandato ma poi in grandissima ripresa, Lorenzo Musetti con la medaglia olimpica al collo che vale l'intero anno scolastico anche se con un po' di rammarico. A Sky Paolo Bertolucci dà voti e giudizi al tennis italiano e, come al solito, non si nasconde dietro frasi fatte. Si parte, ovviamente, da Sinner, numero uno d'Italia e del mondo. Numero uno e basta: "L’unico che che può in qualche misura contrastarlo oggi è Carlos Alcaraz. Ma la classifica Atp - che è una sorta di campionato di calcio - parla chiaro sulla sua continuità di risultati e il vantaggio in punti di Sinner è notevole. Medvedev ormai quando va in campo con lui sembra non trovare più il modo di fare partita. Zverev in certe situazioni, a mio avviso, può anche batterlo, ma su dieci match otto volte vince Jannik. Gli altri sono troppo lontani”.