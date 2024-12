Sinner e il giubbotto Nike sulla neve: ecco quanto l'ha pagato

Ha fatto colpo la giacca indossata da Jannik Sinner durante l'uscita natalizia sulle nevi dell'Alto Adige. Avvistato dalle parti di casa, dove ha partecipato anche a un apres ski in un rifugio del posto, il numero uno ha sfoggiato un piumino imbottito bianco della Nike. Le foto e i filmati del due volte campione Slam hanno fatto rapidamente il giro dei social, e sono stati in tanti a chiedersi il prezzo dell'outfit presentato da Sinner per l'occasione.