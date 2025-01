Kyrgios impazzito: attacca il figlio di Hewitt per essersi allenato con Sinner!

La crociata di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner sembra non avere fine, e ormai si attacca a qualsiasi pretesto per provocarlo . Come un semplice allenamento con uno speciale sparring partner: Sinner si sta preparando in Australia in vista del primo Slam stagionale, gli Australian Open , insieme al 16enne Cruz Hewitt , figlio dell'ex numero uno al mondo Lleyton . Kyrgios conosce il giovane connazionale e ne ha approfittato, usando lui per attaccare Sinner.

Kyrgios, gli attacchi a Sinner e Cruz Hewitt

Cruz Hewitt ha postato su Instagram due foto di lui con Sinner, la prima del recente allenamento e la seconda di diversi anni prima, quando il giovane australiano era solo un bambino e Jannik una promessa del tennis. Una bella idea per far vedere il legame tra i due, finché Kyrgios non è impazzito nei commenti. Ne ha pubblicati tre: in uno scrive "Pensavo fossimo fratelli" con varie emoticon di cuori spezzati, nel secondo "Ti voglio bene Cruz ma questo è crudele", ma è nel terzo che decide di esagerare con un "Post contaminato" e l'emoticon di una siringa. Come al solito Kyrgios ci ha tenuto a lanciare l'ennesima frecciatina sul caso doping di Sinner, un comportamento fuoriluogo che ha esasperato anche gli appassionati di tennis, che nei commenti hanno difeso l'azzurro scrivendo quello che pensano tutti: "Smettila Nick, ti stai mettendo in imbarazzo da solo". Ma l'australiano non sembra ancora intenzionato a dire addio alla sua ossessione.