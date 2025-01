Sinner svela il rischio degli Australian Open: "A inizio stagione succede questo..."

A una settimana dall'inizio degli Australian Open, Jannik Sinner ha parlato agli organizzatori del torneo, in cui torna da campione in carica: "Sono molto contento di tornare in Australia, è sempre un posto speciale per me. Cerco di pensare giorno per giorno, abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Ho la possibilità di giocare un paio di partite di esibizione qui prima di iniziare, e spero che questo possa darmi il ritmo per giocare come l'anno scorso agli Australian Open". L'obiettivo dichiarato è bissare il trionfo di un anno fa, quando Sinner vinse il suo primo Slam in carriera (poi sarebbero arrivati anche gli Us Open). Nelle due gare di preparazione al torneo, il numero uno al mondo affronterà Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas.