Sinner-Popyrin: orario, quando si gioca e dove vedere in tv il primo match del 2025

L'attesa è finita. Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il primo incontro del 2025, anche se non ufficiale. Il numero uno sfiderà l'australiano Alexei Popyrin in un match d'esibizione inserito nel programma della AO Opening Week, una settimana che prevede diversi eventi speciali in avvicinamento agli Australian Open. Per il classe 2001, un'occasione per testare la propria condizione e la confidenza con il cemento di Melbourne in vista dell'esordio nello Slam di cui è campione in carica, il cui avversario si scoprirà nel sorteggio del 9 gennaio.