Sinner, le reazioni dopo il sorteggio del tabellone degli Australian Open

Jannik Sinner debutterà agli Australian Open sfidando il cileno Nicolas Jarry . È questo il risultato del sorteggio svolto nella notte italiana, che ha delineato il tabellone completo del primo Slam della stagione. L'azzurro inizierà così la corsa alla difesa del titolo, vinto lo scorso anno, con un avversario che ha incontrato solo due volte in carriera (1-1 il bilancio degli scontri diretti). Quella contro Jarry sarà anche la prima sfida ufficiale del 2025 del numero uno al mondo.

12:00

Le parole di Sinner dopo il sorteggio del tabellone

Queste le prime parole di Sinner dopo il sorteggio del tabellone degli Australian Open: "È una sensazione un po' diversa rispetto allo scorso anno, ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia dove ci sono tante belle persone. Si chiama l'Happy Slam per un motivo".

11:40

Sinner-Jarry, cosa è successo nell'ultimo incontro

L'ultima sfida tra Sinner e Jarry risale a qualche mese fa, nel secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. La vittoria è andata all'azzurro, che ha chiuso in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

11:25

Sinner continua gli allenamenti: il video sui social

In attesa del debutto ufficiale agli Australian Open, Jannik Sinner continua ad allenarsi come mostrato dall'ultimo video postato sui social. "Allenamento finito", scrive il numero uno al mondo che condivide alcuni dei suoi scambi.

11:15

Kyrgios senza freni: attacco volgare a Sinner e Kalinskaya

Non si ferma la crociata personale del tennista australia, che continua ad attaccare Sinner e stavolta lo fa con un post agghiacciante contro di lui e la sua fidanzata. LEGGI TUTTO

10:50

Allarme Kyrgios, nuovo infortunio prima degli Australian Open

Kyrgios, che dovrebbe debuttare contro l'inglese Fearnley agli Australian Open, ha annunciato un nuovo infortunio: ecco le sue condizioni. LEGGI TUTTO

10:35

Il montepremi degli Australian Open: tutte le cifre

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440

10:20

Sinner, prosegue il dominio da numero uno del mondo

Jannik Sinner è arrivato a 31 settimane da numero uno del mondo, a partire dal 10 giugno scorso, battendo campioni come Mats Wilander (30), Boris Becker (12) e Thomas Muster (6). Il suo regno durerà ancora a lungo: anche nella peggiore delle ipotesi, conserva un larghissimo vantaggio sul secondo posto di Zverev (11830-7635).

10:00

Sinner, i numeri agli Australian Open

Sinner, vincitore della scorsa edizione degli Australian Open, ha giocato in totale 15 match in questo slam, con 11 vittorie e 4 sconfitte.

9:40

Sinner e Sabalenka posano con i trofei degli Australian Open

Al sorteggio del tabellone degli Australian Open c'erano Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che hanno posato per i fotografi con i trofei conquistati lo scorso anno e che cercheranno di difendere.

9:30

Sinner, l'ultimo match d'esibizione prima degli Australian Open

Jannik Sinner continua a preparare il suo esordio agli Australian Open e alzerà il livello il 10 gennaio, con il match d'esibizione contro il numero 11 del ranking Atp, Stefanos Tsitsipas. LEGGI TUTTO

9:10

Paolini agli Australian Open: quando gioca e come vederla

Ecco tutte le informazioni sul debutto di Jasmine Paolini agli Australian Open. LEGGI TUTTO

9:00

Australian Open, il sorteggio di Djokovic e Alcaraz

Sorteggio fortunato per Novak Djokovic, che debutterà contro la wild card Basavareddy e dovrebbe avere un percorso sulla carta facile fino ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare Carlos Alcaraz. Anche lo spagnolo sembra avere la strada spianata, con il debutto contro Shevchenko.

8:50

Australian Open, il sorteggio di Paolini e delle azzurre

Jasmine Paolini inizierà il suo percorso agli Australian Open sfidando una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Poi ad attenderla nei prossimi turni ci sono i pericoli Elina Svitolina e Elena Rybakina. Sfortunate le altre due azzurre: Bronzetti debutterà contro Azarenka, Cocciaretto subito contro Shnaider.

8:35

Australian Open, Nardi debutta contro Diallo

Luca Nardi farà il suo esordio contro il canadese Diallo, che è stato già sconfitto da due azzurri (Musetti e Sonego) in questo avvio del 2025.

8:25

Berrettini, sorteggio complicato e possibile derby con Sinner

Matteo Berrettini farà il suo debutto agli Australian Open contro Cameron Norrie, numero 48 del ranking. Al secondo turno troverà probabilmente Rune, poi al terzo c'è il pericolo Hurkacz. Infine, agli ottavi di finale, potrebbe esserci l'incrocio con Jannik Sinner in un attesissimo derby azzurro.

8:15

Australian Open, grande debutto per Sonego

Lorenzo Sonego sfiderà il veterano Stan Wawrinka, nel tabellone grazie ad una wild card, nel primo turno degli Australian Open. In caso di vittoria troverà probabilmente il russo Rublev sul suo cammino.

8:08

Australian Open, sfortunati Fognini e Darderi

Sorteggio sfortunato per Fabio Fognini, che troverà subito il numero 10 del mondo Grigor Dimitrov, e Luciano Darderi, che debutterà contro Pedro Martinez e in caso di vittoria troverà probabilmente il numero 2 al mondo Alexander Zverev.

8:00

Australian Open, subito un derby azzurro al primo turno

Sinner potrebbe incrociare Cobolli al terzo turno, ma un derby italiano agli Australian Open c'è già: si sfideranno al primo turno Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

7:45

Sinner, il possibile cammino fino alla finale degli Australian Open

Questi tutti i possibili avversari di Jannik Sinner, dal secondo turno fino alla finale dove potrebbe incontrare Zverev, Alcaraz o Djokovic. LEGGI QUI

7:35

Australian Open, possibile derby per Sinner

In caso di vittoria contro Jarry, il cammino di Jannik Sinner proseguirebbe contro uno tra Taro Daniel o Tristan Schoolkate. In caso di arrivo al terzo turno, l'azzurro potrebbe incrociare Flavo Cobolli, per un derby italiano, oppure Tomas Martin Etcheverry.

7:30

Sinner-Jarry, come vedere la sfida in tv e streaming

Ecco tutte le informazioni su come seguire in diretta il debutto ufficiale di Sinner contro il cileno Jarry. LEGGI QUI

7:25

Sinner-Jarry, tutti i precedenti

Solo due i precedenti tra Sinner e Jarry, con il bilancio degli incontri sull'1-1: il cileno si è aggiudicato la prima sfida nel 2019 al primo turno sull'erba di 's-Hertogenbosch, l'azzurro si è imposto nel secondo turno dell'Atp 500 di Pechino dello scorso anno.

7:20

Sinner-Jarry, data ancora da definire

La sfida tra Sinner e Jarry andrà in scena alla Rod Laver Arena, ma la data e l'orario dell'incontro sono ancora da definire. Gli Australian Open inizieranno ufficialmente il prossimo 12 gennaio.

7:15

Australian Open, Sinner debutta contro Jarry

Sarà Jannik Sinner contro Nicolas Jarry nel primo turno degli Australian Open: questo il risultato del sorteggio svolto nella notte italiana.

Melbourne - Australia